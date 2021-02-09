Фигурист из Коми выиграл кубок Первого канала

Фигурист из Коми выиграл кубок Первого канала09 февраля 2021
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@dmitry_aliev
Спортсмен поблагодарил коллегу за выбор
В минувшие выходные состоялся Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Алины Загитовой победила команду Евгении Медведевой, пишет championat.com.
Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев, который выступал в составе команды Алины, обратился к спортсменке.
«Кубок Первого канала сегодня наш. Спасибо, Алина, что выбрала меня в команду! Спасибо всей команде, было очень волнительно… Но мы справились. С окончанием всех», — написал Дмитрий в Instagram к фото с Загитовой.
- Дима, с заслуженной вас победой! Все ребята вашей команды и её капитан — огромные молодцы! Желаю вам ещё лучшего проката на финале кубка России и отбора на чемпионат мира! Я приплясывала вместе с вами, — написала одна из подписчиц в комментариях.
Кстати, о спорте. На республиканском стадионе в Сыктывкаре завершены все основные работы по реконструкции. 18 января в адрес инспекции государственного строительного надзора направлено извещение об окончании строительства объекта.
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