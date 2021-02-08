Фото дня в Сыктывкаре: зимний сон ботанического сада

@velegzhaninov

- In the botanical garden of the Institute of Biology of the Komi SC UrB RAS. January 2021.

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