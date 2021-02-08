В РЖД рассказали о создании вагонов будущего

Концепцию дизайна нового капсульного вагона, который разрабатывается в Трансмашхолдинге (ТМХ), представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на прошедшей "Транспортной неделе" в Москве, сообщает РГ.ру.

Новый некупейный вагон совсем не похож на привычный плацкарт - все места в нем будут располагаться вдоль прохода. При этом их можно будет отделить от салона шторкой, что роднит спальное место с "комнатами" капсульного отеля. В дизайне развивается идея максимальной индивидуализации пространства: у каждого пассажира будут свой столик, USB-розетки, подсветка, места для ручной клади, личных вещей, одежды и даже собственное окно с возможностью открыть или закрыть шторку по желанию. Наверху можно будет сидеть, выпрямив спину, а длину спального места планируется увеличить на 15 см.

Если ручную кладь пассажиры смогут разместить в своей "капсуле", то остальные вещи можно будет положить в специальный отсек. Важное новшество - хранить там можно будет и негабаритный багаж, например, велосипеды или байдарки. Согласно новому стандарту, заданному совместно железнодорожниками и производителями вагонов, в капсульном вагоне будет душ, а также вендинговые автоматы с продуктами.

Концепцию дизайна нового капсульного вагона, который разрабатывается в Трансмашхолдинге (ТМХ), представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на прошедшей "Транспортной неделе" в Москве. Каким он будет, и какое будущее ждет пассажирские вагоны дальнего следования?

Новый некупейный вагон совсем не похож на привычный плацкарт - все места в нем будут располагаться вдоль прохода. При этом их можно будет отделить от салона шторкой, что роднит спальное место с "комнатами" капсульного отеля. В дизайне развивается идея максимальной индивидуализации пространства: у каждого пассажира будут свой столик, USB-розетки, подсветка, места для ручной клади, личных вещей, одежды и даже собственное окно с возможностью открыть или закрыть шторку по желанию. Наверху можно будет сидеть, выпрямив спину, а длину спального места планируется увеличить на 15 см.

Если ручную кладь пассажиры смогут разместить в своей "капсуле", то остальные вещи можно будет положить в специальный отсек. Важное новшество - хранить там можно будет и негабаритный багаж, например, велосипеды или байдарки.

Согласно новому стандарту, заданному совместно железнодорожниками и производителями вагонов, в капсульном вагоне будет душ, а также вендинговые автоматы с продуктами.

- Поскольку COVID сильно разъединил людей и сократил число поездок, транспортной отрасли необходима перезагрузка. И появление новых вагонов - важная ее часть, - полагает заведующая кафедрой "Экономика транспорта" Петербургского госуниверситета путей сообщения Наталья Журавлева. - Появляется много новых технологий и хорошо, что они помогают предложить пассажирам больше новых сервисов. Капсульные вагоны станут серьезным шагом вперед в пассажирском движении.

Первыми новую концепцию дизайна вагона увидели участники "Транспортной недели". Михаилу Мишустину о ней рассказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Он отметил, что в разработке уделено внимание не только комфорту, но и безопасности пассажиров. В систему вентиляции вагона будет встроена установка обеззараживания воздуха. Она работает на основе амальгамных бактерицидных ультрафиолетовых ламп, которые инактивируют бактерии и вирусы. Такие установки уже десять лет ставят на весь подвижной состав, выпускаемый на Тверском вагоностроительном заводе ТМХ. В вагоне будет использована система обеззараживания воды, работающая по схожей технологии, а также ультрафиолетовая обработка туалетов и душа после каждого посещения. Все это позволит минимизировать риски заражения. Для того, чтобы снизить число поверхностей, к которым прикасается пассажир, в туалетах установят бесконтактные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук.

Как заметил премьер-министр, оценить новшество должны как пассажиры, так и работники поездных бригад.

- Проводники и проводницы - это люди, которые наиболее активно общаются с пассажирами, которые точно знают их нужды и жалобы. И они чувствуют ситуацию. Мне кажется, что их мнение должно быть наиболее важным, - отметил Михаил Мишустин.

Капсульный вагон - одна из нескольких концепций ТМХ, которые призваны определить направление развития некупейных вагонов. В этом году производитель совместно с холдингом РЖД уже представил модульный концепт плацкартного вагона. Его макет две недели стоял на площади Павелецкого вокзала, где его могли осмотреть пассажиры. Кстати, 82% посетителей дали проекту положительную оценку.

Концепцию дизайна капсульного вагона ТМХ также представит широкой общественности. Как и рекомендовал премьер-министр, именно пассажиры и проводники смогут выбрать, какой из вариантов плацкартного вагона будет реализован.

Новые вагоны построят в габарите "Т", в котором ранее выпускали только пригородные поезда. Они будут на 28 см шире и на 73 см длиннее традиционного вагона дальнего следования.

В модульном плацкартном вагоне такие габариты вместе с перекомпоновкой внутреннего пространства позволили почти на 3 м удлинить пассажирский салон и увеличить длину полок: боковых - на 12 см и находящихся в купейном отсеке - на 15 см. В этом вагоне пространство также индивидуализировано за счет шторок спального места, собственного освещения и воздуховода, есть душ. Применены и современные средства ультрафиолетовой обработки туалета и душа, системы обеззараживания воздуха.

- Теперь в ближайшее время ни одно транспортное средство не сможет выходить на линию, не имея системы обеззараживания воздуха, за такими системами будущее, - подчеркивает Наталья Журавлева.

В плане дизайна модульный вагон начинает развивать идею спального места как капсулы. Это достигается за счет установки шкафа для багажа в середине традиционного купейного отсека. Он позволяет отделить соседние места и создать собственное пространство для каждого пассажира.

- Индивидуализация пространства соответствует мировым трендам. Сейчас это приобретает еще большую актуальность с учетом пандемии коронавируса, когда любая возможность снизить контакты с другими пассажирами будет преимуществом. В целом, появление новых видов вагонов повышает комфорт пассажиров и при этом позволяет стимулировать спрос на железнодорожные перевозки, и в перспективе увеличить их объемы, - резюмирует заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований Института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Юрий Пономарев.

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