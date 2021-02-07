Погода в Сыктывкаре на 8 февраля: холода не отступают

Прогноз от ЦГМС на понедельник
Погода в Сыктывкаре на 8 февраля: холода не отступают07 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
@veldanov_psh / Instagram
Морозы не отступают. Начало недели встретит сыктывкарцев температурой -26 градусов днем и -30 ночью. Одевайтесь теплее!
Погода в Сыктывкаре на 8 февраля:
- Температура ночью: -30...-32 °C
- Температура днём: -26...-28 °C
- переменная облачность
- ночью небольшой снег, днем без существенных осадков
- ветер: СЗ, умеренный
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