Фото дня в Сыктывкаре: чудесный зимний закат

Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: чудесный зимний закат07 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото: @olezhiq_q
@olezhiq_q
- Ради таких снимков мне пришлось идти около часа , затем по сугробам в поле , а потом ещё ждать нужного момента и я считаю что результат стоит того.
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