В Коми владельцы собак выплатили государству около 80 тысяч рублей

В Управлении Россельхознадзора по Коми рассказали, какие нарушения чаще всего совершают заводчики собак. Эти нарушения попадают под статью 10.6 КоАП (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Санкции части 1 статьи предусматривают штраф от 500 до тысячи рублей. Об этом сообщает «Комиинформ».

В 2020 году было составлено 239 административных протоколов в отношении заводчиков собак. Нерадивые владельцы собак выплатили в доход государства 79 тысяч 200 рублей.

Наиболее распространенные нарушения, которые допускают владельцы собак, - это свободный, неконтролируемый выгул без поводка и намордника, отсутствие прививок, отсутствие предупреждающих надписей при входе на закрытую территорию.

А вот на бездомных собак полномочия Россельхознадзора не распространяются.

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