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Финансовые лайфхаки: Как не стать жертвой мошенников в интернете?

Финансовые лайфхаки: Как не стать жертвой мошенников в интернете?

07 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Банк России рассказывает простыми словами о сложных вопросах о деньгах

Чаще всего мошеннические операции с банковскими картами происходят именно в интернете. И с каждым годом финансовые потери людей растут. Так по данным Банка России в третьем квартале 2020 года во время покупок в Интернете злоумышленники похитили у граждан почти 1,2 млрд рублей.

Где подстерегает опасность?

Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях, использования электронных кошельков, мобильного и интернет-банкинга.

Главное оружие киберпреступников – фишинг. Другими словами – выуживание конфиденциальных данных: паролей, реквизитов карты или счета для кражи денег с карты или из интернет-кошелька.

Воры играют на психологии: рассылают СМС, электронные письма и сообщения в чатах с просьбой, например, «подтвердить аккаунт» или «восстановить доступ к банковскому счету».

Сообщения содержат ссылку на специальный фишинговый сайт – сайт-двойник банка, госоргана или другой организации. Если вы не заметили подмены, то после ввода своего логина, пароля интернет-банка или реквизитов карты сразу переведете деньги мошенникам.

Как защититься от фишинга и других видов кибермошенничества?

1. Пользуйтесь только личными устройствами

Делайте покупки, заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера, планшета и смартфона. Обязательно ставьте на них пароль.

 

Если вы потеряете телефон или планшет, к которым подключено СМС-информирование или мобильный банк, срочно позвоните в банк и отключите от утерянного номера все услуги.

2. Защититесь от вирусов

Обязательно поставьте антивирус на всех своих устройствах, включая мобильные, и регулярно обновляйте их. Хороший антивирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных программ.

3. Выбирайте безопасные сайты

Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека или организации, не спешите открывать их. Возможно, у мошенников появился доступ к их аккаунтам и они хотят получить доступ и к вашим данным.

Набирайте интернет-адрес банка вручную, а еще лучше – сохраняйте в закладках адреса ваших банков, госорганов и других организаций.

Всегда проверяйте адресную строку браузера. Иногда можно попасть на фишинговый сайт при переходе с одной страницы известного вам портала на другую.

Делайте покупки только на сайтах, которые обеспечивают безопасное соединение. Адрес такого ресурса начинается с https://. В адресной строке есть значок в виде закрытого замка.

Еще лучше – проверять сертификат безопасности сайта. Для этого нажмите на значок замка и в открывшемся окне выберите «Просмотр сертификатов». Убедитесь, что сертификат выдан именно тому сайту, на котором вы находитесь, и срок его действия еще не закончился.

Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. Изучите отзывы о них от других пользователей. Лучше всего посмотреть отзывы на нескольких независимых сайтах. Добросовестный продавец всегда дает полную информацию о себе: телефон, адрес и прочие контактные данные.

4. Используйте систему безопасных платежей

Когда переходите на страницу оплаты, ищите логотипы программ MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept. Эти программы с помощью технологии 3D-Secure дополнительно защищают вас во время покупок в интернете.

Если онлайн-магазин поддерживает эту технологию, после ввода реквизитов карты он перенаправит вас на безопасную интернет-страницу

банка. Для подтверждения покупки банк отправит СМС с одноразовым паролем на номер мобильного телефона, привязанный к карте или счету. Никому не сообщайте этот код – просто введите его в специальное поле на странице оплаты.

5. Заведите отдельную карту для покупок в интернете

Если вы часто делаете покупки или оплачиваете услуги в интернете, например телефонную связь или штрафы, безопаснее использовать для этого отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит по количеству операций в сутки. Некоторые банки позволяют создать виртуальные карты, которые действительны только для одной онлайн-покупки.

6. Никому не сообщайте персональную информацию

Чаще всего в краже средств со счета виноваты вовсе не банки, платежные системы или онлайн-магазины, а сами доверчивые пользователи.

Мошенники знают множество уловок, чтобы втереться к вам в доверие. И ваша задача на эти уловки не попасться. Никогда не сообщайте посторонним данные своей карты, персональные данные и коды из СМС.

Никому не говорите ваш ПИН-код и код проверки подлинности карты (CVV2/CVC2/ППК2) – последние три цифры на ее оборотной стороне. Даже сотрудники банка не вправе требовать от вас эти данные. Если кто-либо пытается их узнать, будьте уверены – это мошенник.

Тех же правил следует придерживаться и при пользовании интернет-кошельком: никогда и никому не сообщайте логин и пароль от своего аккаунта.

7. Подключите СМС-оповещения об операциях по карте

В этом случае вы сразу же узнаете о платеже, которого вы не совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать карту и опротестовать операцию.

Что делать, если деньги все-таки украли?

  • Заблокируйте карту.
  • Если с карты списали деньги без вашего ведома, позвоните в банк и заблокируйте карту.
  • Номер горячей линии банка указан на оборотной стороне карты. Запишите этот телефон и храните в отдельном кармане – на случай, если украдут телефон или кошелек.
  • Так же нужно поступить, если вы потеряли карту или даже просто подозреваете, что ее данные стали известны посторонним людям.
  • Опротестуйте операцию

В тот же день, когда вы получили уведомление о незаконной операции (максимум – на следующий), обратитесь в отделение банка. Запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией, которую не совершали. Экземпляр заявления с отметкой банка, что оно принято, оставьте у себя.

Если банк докажет, что вы нарушили правила использования карты, то вернуть деньги не получится. Например, когда вы сами сообщили кому-то реквизиты своей карты, верификационный номер с ее оборотной стороны или ПИН-код.

Случаи возврата денег, когда они ушли с карты без вашего ведома, регулирует Федеральный закон «О национальной платежной системе».

Но этот закон не поможет в случае проблем с электронным кошельком, обезличенными предоплаченными картами и другими неперсонифицированными платежными средствами.

Обратитесь в полицию

Напишите заявление в отделение полиции по месту жительства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников и вернуть деньги.

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