Вирусологи обозначили сроки отмены масочного режима

Вирусологи обозначили сроки отмены масочного режима07 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Все зависит от количества вакцинированных
Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые. Об этом сообщают «РИА Новости»
Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Эксперт также отметил, что условием для отмены масок является показатель выработки коллективного иммунитета.
Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года.
- Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро, — спрогнозировал также вирусолог.
После начала пандемии в российских регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.
Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
07 февраля 2021, 11:03
Комментарии 0