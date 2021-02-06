Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: звезда из облаков06 февраля 2021
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@nagasilencephoto / Instagram / Фото дня в Сыктывкаре: звезда из облаков
@nagasilencephoto
— Звезда? Пентакль? Небо пытается защитить нас от очередного плохого зла?
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