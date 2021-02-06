Вызывающая одежда и дерзкие взгляды: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Сыктывкар ожидает серьезное похолодание. Пережить морозы поможет хорошее настроение, горячие напитки и тепло от осознания того, что девушки именно нашего города самые-самые. Мы публикуем подборку лучших снимков сыктывкарок из Instagram.

@mizantrop1992v

@__re_gi_na__

@perfekt_ka

@olgadous

@marinatitova19850725