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В России перенесли перепись населения

В России перенесли перепись населения

05 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Ее проведут в наиболее безопасный период

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки - в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за пандемии произошла корректировка сроков проведения не только переписей населения во всем мире, но и других масштабных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по футболу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений часть переписчиков будет использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на стационарных переписных участках.

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