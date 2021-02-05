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Россияне рассказали, где проведут отпуск в 2021 году

Россияне рассказали, где проведут отпуск в 2021 году

05 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Самым популярным направлением стал Крым

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где россияне планируют отдохнуть в 2021 году. В опросе, проведённом на сайте сервиса, приняли участие более 1 300 человек.

В этом году каждый четвёртый россиянин (27%) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне. Ещё 15% в принципе не настроены отдыхать в 2021 году.

Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму. О том, что их заслуженный отдых в 2021 году пройдёт именно там, рассказали 14% респондентов. Каждый десятый россиянин для отпуска в 2021 году выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть 4% участников опроса. Ещё 8% привлекают другие регионы России.

В Турцию в 2021 году планируют отправиться 7% россиян, а 15% намерены отдохнуть в какой-нибудь другой стране.

Результаты опроса «Где вы планируете провести отпуск в 2021 году?»:

  • 27%  Дома / на даче / в деревне
  • 14%  В Крыму
  • 10%  На Черноморском побережье Краснодарского края
  • 4%  На курортах Кавказских Минеральных Вод
  • 8%  В другом регионе России
  • 7%  В Турции
  • 15%  В другой стране
  • 15%  Не планирую отдыхать в 2021 году

Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне уже начали бронировать авиабилеты на лето 2021 года. Чаще всего покупают билеты в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик.  Также сейчас наряду с южными морскими курортами в топ-10 входят Калининград, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Что касается бронирований авиабилетов за границу, то пока возможностей для зарубежных поездок у россиян не много, и неизвестно, что будет с международным сообщением к лету  куда можно будет путешествовать и на каких условиях. Поэтому пока билеты за рубеж на лето бронируют сдержанно. Согласно опросу, который Туту.ру провёл в конце прошлого года, в 2021 году россияне больше всего хотели бы отправиться в Италию, Испанию, Таиланд, Германию, Грецию, Турцию и Чехию.

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