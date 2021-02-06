«Клиенты у проституток, у меня всегда гости»: сыктывкарский бармен рассказал о подноготной своей работы

6 февраля отмечается профессиональный праздник — Международный день бармена. Портал PG11.ru взял небольшое интервью у одного из барменов Сыктывкара — Антона Авраменко.

Антон начал работать барменом пять лет назад. Как признается мужчина, интерес к профессии проснулся во время посещений клубов и баров:

— С 18 лет начал отдыхать в самых разных местах. Наблюдал за работой барменов, за тем, как они встречают гостей, как обслуживают их. И мне стало интересно попробовать себя по ту сторону стойки. Так что меня в эту профессию привел интерес к изучению магии гостеприимства.

В должностные обязанности бармена обычно входит довольно много задач, делится Антон:

— Можно перечислить огромный список дел бармена, начиная от встречи гостей и натирания посуды, заканчивая составлением заявок и разработкой коктейлей.

Кроме перечисленного, бармены также стараются чутко следить за состоянием своих гостей и иногда даже отказываются готовить очередной коктейль, предлагая «притормозить»:

— Нам не жалко алкоголь, поверьте! Главное — чтобы вы получили хорошие эмоции, а от вечера остались приятные воспоминания. Увы, не многие понимают и принимают это. Поэтому отдельный респект гостям, которые слушают барменов в этом плане.

Для того, чтобы оставаться на высоте, любой профессионал постоянно учится. Бармены — не исключение:

— Профессия бармена не стоит на месте, поэтому обучение происходит постоянно. Нет какой-то нормативной литературы, изучив которую, ты можешь сказать: «Все, теперь я крутой бармен!». Да, есть азы, которые нужно знать, но на этом развитие/обучение не заканчивается. Как минимум на рынке появляется новый алкогольный продукт, тенденции подачи и тому подобное.

Антон отмечает, что в Сыктывкаре бармены редко допускают грубые ошибки в обслуживании гостей или приготовлении напитков. Но зачастую мужчине приходится делать замечания, когда он сам становится гостем какого-либо заведения:

— Я всегда говорю бармену, если меня что-то не устраивает, так как считаю критику в этой профессии одной из главных составляющих развития бармена. Думаю, как и в любом другом деле. А умение адекватно принимать критику, это уже другой вопрос. Часто бывает, что бармен неучтив или не уточняет детали заказа. К примеру, когда заказываешь чистый напиток, а он, не уточняя твои предпочтения, делает на свое усмотрение. Кладет в бокал три кубика льда, а не один, как ты любишь, или вообще обходится без льда.

Бармен признается, что больше всего ценит в своей работе возможность быть в центре событий, общаться с людьми:

— Диджей и бармен — главные дирижеры любой вечеринки. Особенно доставляет, когда на лице гостей видишь искреннее удовольствие от твоего коктейля. Когда угадал, и слышишь от гостя: «Большое спасибо, было очень вкусно/то что надо!». Ну, и хорошие чаевые радуют, конечно же.

Несмотря на все плюсы, есть в профессии бармена и раздражающие моменты:

— Меня раздражает, когда моих гостей называют клиентами. Клиенты у проституток, у меня всегда гости. Очень не нравится, когда гости обманывают, говоря, что им вкусно. Поверьте, лучше сразу сказать, что не так с коктейлем (слишком сладко, кисло, не тот вкус). Это даст более развернутое понимание, что вы любите, а это значит, что следующий ваш коктейль будет именно таким, как вы любите.

А больше всего мужчину раздражает высокомерное отношение к обслуживающему персоналу:

— Очень раздражает щелканье пальцами, свист, обращение «эй ты» и так далее. Мы в первую очередь люди. Причем люди, которые создают атмосферу и комфорт вашего отдыха! Это то же самое, что нахамить хирургу перед операцией, думаю, никто не рискнет этого сделать.

Как и в любой профессии, в среде барменов не обходится без профессионального юмора и «локальных приколов»:

— Очень забавная история была со мной. У барменов немного специфичное чувство юмора, поэтому когда на смене я отмечал свое 25-летие, коллеги сделали мне необычный подарок. Это были 25 стопок «крепкого», а в конце меня ждал стакан пенного напитка! Жирная точка, так сказать. Благо, меня пожалели, и налили по пол стопки, и каждая третья была с соком. Я до этого с гостями успел пригубить, и весь этот паровоз я тоже осилил. Я представлял, чем это может все закончится, а мне еще работать... Ну я пошел скинуть балласт, не дошел до туалета пару метров, как мне звонит мама, только что смотревшая трансляцию с алкопаровозом, чтобы дать совет. Я ей сразу сообщил: «Мам, я прекрасно знаю, что мне сейчас стоит сделать, как раз туда и иду!»

В Международный день бармена Антон желает здоровья всем: и гостям баров, и профессионалам по другую сторону стойки:

— Также хотел бы передать привет и поздравления всем барменам! С Днем бармена!

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