Владимир Путин установил критерии эффективности для глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности работы высших руководителей в регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Газета.ru.

Всего в списке 20 критериев, среди которых: доверие к власти, уровень бедности, численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования, объем жилищного строительства. Также в качестве показателей оценки эффективности работы губернаторов указываются: число посещений культурных мероприятий, «цифровая зрелость» органов государственной власти.

Кроме того, согласно указу, администрации президента поручено разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя. Кроме того, до 1 марта, необходимо представлять президенту соответствующий доклад.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в публикации.

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