Фото дня в Сыктывкаре: красногрудые красавцы

@olezhiq_q

- Как же мне повезло снова увидеть этих редких в наше время птичек. Сначала я наблюдал одного снегиря качающегося на ветке и поедающего что-то на ней, затем я увидел второго, потом они улетели на дерево и к ним присоединилось ещё штук 5 или больше

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