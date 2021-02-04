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Рыба, дрон и путешествия: сыктывкарский полицейский в отставке завел блог на YouTube

Рыба, дрон и путешествия: сыктывкарский полицейский в отставке завел блог на YouTube

04 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото Андрея Федорова / Сыктывкарский полицейский в отставке завел блог на YouTube
Мужчина рассказал о доходе с канала

Рыбак из Сыктывкара ведет блог на YouTube, в котором уже обзавелся аудиторией почти в 1500 подписчиков. Мужчина рассказал порталу PG11.ru о том, зарабатывает ли он на блоге и как снимает видео, которые становятся самыми просматриваемыми на его канале. 

Пенсионер МВД, подполковник юстиции, Андрей Скандаков рассказал, что рыбачит с раннего детства, примерно с 4-5 лет. А свой собственный канал «КомиРыба» на YouTube завел не так давно:

— Я начал вести блог в 2018 году. Мне нравится смотреть другие видео о рыбалке, поэтому решил поделиться и свои опытом.

Андрей скромно отмечает, что подписчиков у него не так уж и много на самом деле:

— Но я всегда поддерживаю со своими зрителями обратную связь. Помогаю советами по снастям, туристическому снаряжению и прочему. Всегда рад тому, что люди мне пишут и комментируют мои ролики.

Блогер поделился, что его канал на YouTube не приносит ему никакого дохода. Мужчина снимает видео исключительно для своего удовольствия и для того, чтобы сохранить добрую память. Всю работу по созданию видео Андрей берет на себя:

— Для съемки я пользуюсь одной экшн камерой, различными крепежами для нее, штативами, совсем недавно приобрел дрон, чтобы как-то разнообразить видео. То есть снимать не только с воды или берега, но и с высоты птичьего полета. Видео монтирую только сам и это самая нудная и времязатратная деятельность блогера. Например у меня еще много отснятного материала с летней рыбалки 2020 года, но на дворе уже февраль 2021. Поэтому примерно раз в полмесяца стараюсь выпускать новые ролики, когда есть свободное время.

Семья рыбака положительно относится к его увлечению, несмотря на то, что детям Андрея иногда приходится подолгу ждать, когда освободится компьютер, поскольку именно на нем мужчина монтирует видео, а это занимает довольно много времени.

— Жена тоже поддерживает мое хобби, а иногда даже принимает участие в съемках, поскольку в последнее время стала увлекаться рыбалкой.

Одно из самых любимых видео Андрея то, на котором запечатлено, как его жена поймала щуку весом 4,2 килограмма:

—  Во время вываживания рыбы было очень много эмоций, часть из которых была зафиксирована видеокамерой. Эта щука стала рекордом нашей семьи и мне даже пришлось из головы щуки сделать специальное чучело-трофей.

Фото легендарной щуки из архива Андрея

А самым просматриваемым видео с канала стал обзор семейной палатки на четыре человека:

— Ролик о характеристиках палатки и о способе ее установки. Многим подписчикам нравятся видео на тему обзоров рыболовных или туристических принадлежностей.

Андрей поделился опытом с новичками в рыбалке и ведении своего канала:

— Начинающему рыбаку я посоветую попробовать половить рыбу всеми возможными законными способами и выбрать из них для себя самый интересный, чтобы в дальнейшем посвятить этому увлечению все свое свободное время. Я сам начинающий блогер, поэтому советами по поводу того, как вести канал, не богат. Знаю точно, что надо много снимать, часто выкладывать новые ролики, заинтересовать зрителя уникальным контентом. И желательно все это делать при помощи хорошего оборудования, чтобы людям было приятно смотреть.

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А вы когда-нибудь пробовали вести канал на YouTube на тему своего хобби? Расскажите в комментариях!

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