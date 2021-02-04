«Роскосмос» предложил готовить людей к полету на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству отправить за пределы геомагнитного поля Земли аппарат с растениями и животными на борту.

Как рассказал РИА Новости источник в аэрокосмической отрасли, длительное пребывание в такой обстановке позволит ученым получить уникальные данные о воздействии полета на живые существа и организмы. Предполагается, что эта информация поможет подготовить экипажи к дальним космическим полетам, в том числе на Луну и другие тела Солнечной системы.

По словам собеседника агентства, «Роскосмос» предложил переделать биоспутник «Бион-М» номер два под задачи проекта «Ковчег». Последний подразумевает запуск космического аппарата на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. На высотах, куда предлагают отправить «Ковчег», располагается внешний радиационный пояс. В то же время проект «Бион-М» предполагает отправку животных, растений, насекомых и микроорганизмов на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс.

В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные «сломать» ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.

Так как проекта «Ковчег» нет в Федеральной космической программе, «Роскосмос» посчитал целесообразным изменить задачи «Биона-М». Собеседник РИА Новости отметил, что разработчик аппарата — ракетно-космический центр «Прогресс» — считает идею технически реализуемой.

- Запуск аппарата предлагается осуществить на новой ракете-носителе «Союз-5» в рамках ее летных испытаний, — сказал источник агентства.

Предложение обсуждали 2 февраля в Москве. Решение примут в течение месяца. «Бион-М» планировали запустить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты «Союз-5» в рамках летных испытаний запланировали на конец 2023-го. До 2025 года ракету хотят запустить трижды.

Пока у ученых нет экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли. Самый длительный полет человека за пределы Земли, отсчитывая от старта до посадки, осуществил экипаж американского корабля «Аполлон-17». Астронавты провели в космическом полете и на Луне суммарно 12 с половиной суток. Советский «Зонд-5» с черепахами на борту, которые стали первыми живыми существами, облетевшими Луну, провел в полете шесть с половиной суток. Полеты «Зондов» продолжались до семи дней.

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