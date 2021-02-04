Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Модные тренды Новый год 2021 Православный календарь Лунный посевной календарь 2021
Главная
Новости
Сыктывкарец: «Приемная дочь терроризирует меня и требует долю в квартире»

Сыктывкарец: «Приемная дочь терроризирует меня и требует долю в квартире»

04 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото с видео-камер/ Приемная дочь терроризирует семью
Девушка была в тюрьме три раза

Ранее мы писали об истории, где девушка, которая недавно вышла из тюрьмы обнаружила, что ее выселили из квартиры. С редакцией портала PG11.ru связался ее приемный отец, чтобы рассказать, как обстояли дела на самом деле.

Сыктывкарец Василий Куперин рассказал, что усыновил свою дочь в пятилетнем возрасте. Она сразу начала доставлять ему проблемы. 

- Она почти сразу же начала вести себя неадекватно: начала воровать деньги у бабушки, которую, по ее словам, очень любила. Крала украшения и продавала. В 13 лет  она своровала очень дорогой телефон и была осуждена «по малолетке», - рассказал Василий. 

Отец семейства отметил, что ничего не мог сделать и только платит деньги за украденные вещи. Василий Куперин нанимал адвокатов, психологов. Однако ничего не помогало - с возрастом проблем становилось все больше и больше. 

- Мы жили как на пороховой бочке: бесонные ночи, головные боли, давление. Все тешились надеждой, что она возмется за ум. Мы старались не давать это огласке, боялись осуждения окружающих, - поделился Василий Куперин.

Мужчина рассказал, что из-за одного серьезного преступления его дочь все же попала в тюрьму на четыре года. После освобождения она навестила семью и уехала в Иваново, Московскую область. Однако ее дни на свободе не продлились долго - она вновь совершила преступление и отправилась в тюрьму.

- Моя бывшая жена очень переживала за дочь. Она, находясь в колонии, постоянно требовала деньги. Мы вместе собирали и отправляли ей посылки, - рассказал отец семейства.

Василий сообщил, что после второго освобождения дочь вышла замуж. Семья обрадовалась, в надежде, что у нее начнется новая жизнь. Однако, несмотря на старания, она вновь попадает в колонию. От этого семья уже не могла оправиться. 

Во время уже третьего срока мать дочери скончалась от рака. Бабушке девушки на нервной почве становилось хуже. Василий женился второй раз. Семья приняла решение, что им нужно продать квартиру и переехать в Еляты - для того, чтобы бабушка больше находилась на свежем воздухе. 

- Благодаря жене моя мать пошла на поправку и дожила до 94 лет. В ноябре 2020 года ее не стало, - рассказал мужчина.

Василий рассказал, что его дочь продолжает требовать от них деньги.

- Приемная дочь терроризирует меня и требует долю в квартире. Она говорила вам, что не знала о том, что ее выселяют. Я звонил ей и предупреждал об этом. Вот только после того, как она вернулась, она об этом не вспомнила, - рассказал Василий.

Мужчина рассказал, что его дочь постоянно звонит с угрозами. Однажды приемная дочь пришла на работу к его жене и требовала отдать вещи.

- То что она рассказывала - полная чушь. Она продолжает беспокоить нас, а у меня ведь уже серьезный возраст, и здоровье не в порядке. Она думает только о себе. И она пытается прикрываться благими намерениями. Лучше бы занялась своей жизнью, - заключил Василий.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: Пожар под Сыктывкаром лишил многодетную семью крыши над головой

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя февраля в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Праздник геев»: почему сыктывкарцы не отмечают День святого Валентина? Читать
31 января
Итоги недели в Коми: массовые задержания на митингах и самый криминальный клуб Читать
31 января
Финансовые лайфхаки: как отказаться от ненужной страховки Читать
Посмотреть все
22 января Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
Загрузка...

Новости России и мира

31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru