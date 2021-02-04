Сыктывкарец: «Приемная дочь терроризирует меня и требует долю в квартире»

Ранее мы писали об истории, где девушка, которая недавно вышла из тюрьмы обнаружила, что ее выселили из квартиры. С редакцией портала PG11.ru связался ее приемный отец, чтобы рассказать, как обстояли дела на самом деле.

Сыктывкарец Василий Куперин рассказал, что усыновил свою дочь в пятилетнем возрасте. Она сразу начала доставлять ему проблемы.

- Она почти сразу же начала вести себя неадекватно: начала воровать деньги у бабушки, которую, по ее словам, очень любила. Крала украшения и продавала. В 13 лет она своровала очень дорогой телефон и была осуждена «по малолетке», - рассказал Василий.

Отец семейства отметил, что ничего не мог сделать и только платит деньги за украденные вещи. Василий Куперин нанимал адвокатов, психологов. Однако ничего не помогало - с возрастом проблем становилось все больше и больше.

- Мы жили как на пороховой бочке: бесонные ночи, головные боли, давление. Все тешились надеждой, что она возмется за ум. Мы старались не давать это огласке, боялись осуждения окружающих, - поделился Василий Куперин.

Мужчина рассказал, что из-за одного серьезного преступления его дочь все же попала в тюрьму на четыре года. После освобождения она навестила семью и уехала в Иваново, Московскую область. Однако ее дни на свободе не продлились долго - она вновь совершила преступление и отправилась в тюрьму.

- Моя бывшая жена очень переживала за дочь. Она, находясь в колонии, постоянно требовала деньги. Мы вместе собирали и отправляли ей посылки, - рассказал отец семейства.

Василий сообщил, что после второго освобождения дочь вышла замуж. Семья обрадовалась, в надежде, что у нее начнется новая жизнь. Однако, несмотря на старания, она вновь попадает в колонию. От этого семья уже не могла оправиться.

Во время уже третьего срока мать дочери скончалась от рака. Бабушке девушки на нервной почве становилось хуже. Василий женился второй раз. Семья приняла решение, что им нужно продать квартиру и переехать в Еляты - для того, чтобы бабушка больше находилась на свежем воздухе.

- Благодаря жене моя мать пошла на поправку и дожила до 94 лет. В ноябре 2020 года ее не стало, - рассказал мужчина.

Василий рассказал, что его дочь продолжает требовать от них деньги.

- Приемная дочь терроризирует меня и требует долю в квартире. Она говорила вам, что не знала о том, что ее выселяют. Я звонил ей и предупреждал об этом. Вот только после того, как она вернулась, она об этом не вспомнила, - рассказал Василий.

Мужчина рассказал, что его дочь постоянно звонит с угрозами. Однажды приемная дочь пришла на работу к его жене и требовала отдать вещи.

- То что она рассказывала - полная чушь. Она продолжает беспокоить нас, а у меня ведь уже серьезный возраст, и здоровье не в порядке. Она думает только о себе. И она пытается прикрываться благими намерениями. Лучше бы занялась своей жизнью, - заключил Василий.

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