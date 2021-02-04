Родителям рассказали, как получить 85 тысяч на ребенка

Если обладатели сертификата на материнский (семейный) капитал успеют обратиться за выплатой до исполнения младшему ребенку шести месяцев, то средства будут выплачены сразу за полгода. Общая сумма при этом составит порядка 85 тысяч рублей.

Если в вашей семье второй ребенок родился в августе 2020 года, то февраль 2021 года ― заключительный месяц, чтобы подать заявление и получать выплату с даты его рождения, разъясняет отделение Пенсионного фонда по Коми.



Тем, кто успеет обратиться до исполнения ребенку шесть месяцев, то средства будут выплачены сразу за полгода. Общая сумма при этом составит порядка 85 тысяч рублей. Если заявление будет представлено позднее, выплату назначат с даты его подачи.

В зависимости от очередности и года рождения детей он утвержден в следующих суммах:

На первого ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, - 483 881, 83 рубля. При рождении второго ребенка эта сумма увеличится на 155 500 рублей. Общий размер маткапитала за двоих детей в этом случае составит 639 431,83 рубля.

На второго ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, если первый ребенок рожден до 1 января 2020 года, - 639 431,83 рубля.

На второго/последующего ребенка, рожденного/усыновленного до 1 января 2020 года, - 483 881, 83 рубля.

Если семья частично распорядилась материнским капиталом, на 3,7% будет увеличен остаток средств на счете по состоянию на 1 января 2021 года.

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