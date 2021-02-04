Россиян предупредили о резком скачке цен

Рост инфляции в феврале достигнет 5,5 % в годовом выражении, что станет пиковым значением по итогам года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.



О грядущем подорожании продовольствия хором говорят аналитики трех российских банков. В «ВТБ Капитале» говорят о возможности подорожания продуктов на 6,9 % в годовом выражении. При этом сотрудники SberCIB Investment Research считают, что февральская инфляция в 5,5 % станет максимальной в 2021 году, ибо все разгоняющие её факторы выдохнутся к весне.



Ранее Росстат заявил что за чертой бедности в стране находятся 19,6 миллиона человек, что соответствует 13,3 % населения. При этом речь идёт исключительно о тех россиянам, чей ежемесячный доход находится на отметке ниже прожиточного минимума. В 2021 году его величина составляет 11 653 рубля в месяц.

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