«Праздник геев»: почему сыктывкарцы не отмечают День святого Валентина?

Совсем немного времени осталось до Дня святого Валентина, который традиционно отмечают 14 февраля. Отношение к этому празднику из года в год остается противоречивым: часть людей с удовольствием принимает участие в обмене валентинками и милыми презентами, другая же часть не признает этот праздник или вовсе считает его вредоносным. Портал PG11.ru выяснил, как ко Дню всех влюбленных относятся сыктывкарцы и что же из себя представляет этот праздник.

Мнение историка

Историк Алексей Рогачев рассказал, что история празднования уходит в ранние христианские годы и в биографию священника Валентина, епископа Тернии, который тайно венчал влюбленных по христианскому образцу.

— Не будем забывать, что все это проходило на территории Римской империи, которая была языческим государством. Так что Валентин пострадал за свои деяния. Однако это только одна из историй его жизни. Отмечать день святого Валентина начали довольно давно, но в целом это праздник никогда не был официальным, а больше «народным» и не сильно распространенным.

Алексей также рассказал, что в силу своей «народности» и не строгой формальности этот праздник ни католическая, ни православная церковь не приветствует. Именно поэтому День святого Валентина имеет значение в основном для молодых людей, которым дается еще один, почти законный повод признаться в любви дорогому человеку.

По мнению историка, большинство россиян против этого праздника просто потому, что он «не наш»:

— Нет традиции празднования, нет официального одобрения со стороны общества. Он занимает какое-то такое промежуточное место между Днем учителя и Днем взятия Бастилии.

Опрос

В нашей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы узнать, собираются ли сыктывкарцы отмечать День святого Валентина.

Большинство горожан выбрало вариант «нет». В комментариях люди пишут, что праздник это не русский, так что и отмечать его нечего. А кто-то вообще уверен, что День святого Валентина придумали для геев:

— Вообще его правильно стоит назвать День [гея]! А наш праздник 8 июля нужно отмечать, — Angel Ангелов.

Однако есть и те, кто не против лишнего повода порадовать близкого человека:

— Буду отмечать обязательно! Праздники — это же классно! Тем более, если они про любовь и семью. 14 февраля поздравляю друзей и знакомых, а старшая часть моей семьи отмечает День семьи, любви и верности, поэтому поздравляю их с этим «православным» праздником, — Софья Мельникова.

Мнение православной церкви

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим ответил на вопрос о Дне святого Валентина цитатой:

— Я этот праздник не признаю. Согласен с ответом священника Владимира Переслегина: «В святцах Русской Православной Церкви есть три святых Валентина: мученик Валентин Доростольский (память 24 апреля по старому стилю, 7 мая по новому); священномученик Валентин Интерамский (Италийский, память 30 июля по старому стилю); священномученик Валентин Римлянин (6 июля по старому стилю). 14 февраля, в канун Сретения Господня, память святого Валентина в Православной Церкви не празднуется. Традиция празднования этого дня довольно давно существует у католиков и других западных христиан, но назвать церковным этот праздник сложно. Скорее это некий светский праздник, носящий на себе отпечаток языческой культуры. Есть сведения, что 14 февраля юные римлянки-язычницы опускали в специальную урну раскрашенные любовные послания своим поклонникам.



Истинная любовь между мужчиной и женщиной христианами, имеющая своим источника Бога, Который Сам есть Любовь, должна знаменоваться священным брачным союзом. Едва ли упомянутый праздник допускает такое содержание. А по учению Православной Церкви, половые отношения вне брака считаются блудом (или прелюбодейством).



К сожалению, сейчас праздник языческого характера связывают с именем святого, который как бы насильно призывается к благословению любых отношений. Современное общество чувствует пустоту и порочность своих идеалов, а потому и требует хоть какого-то, пусть и придуманного, освящения гражданских ритуалов и обрядов»

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А как вы относитесь ко Дню святого Валентина? Будете готовить подарки второй половинке или предпочтете дождаться Дня семьи, любви и верности? Расскажите в комментариях!