Сегодня состоялся рейд администрации города вместе со специалистами ЖКХ по дворам, на которые жалуются жители Сыктывкара. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный фоторепортаж с мероприятия.

В самом первом дворе дома №146 по улице Интернациональной работала техника. Как отмечают местные жители, это один из проблемных дворов. Однако специалисты администрации отметили положительную тенденцию - там следят за тем, чтобы дороги были убраны.

Однако без нарушений здесь не обошлось. Можно заметить, что с крыши свисают метровые сосульки. Это явное нарушение.

Во дворе дома №74 по Сысольскому шоссе дела обстояли гораздо хуже. На дорогах было много снега, образовалась колея. Также можно было увидеть, с каким трудом там проезжают машины. Крыльцо дома также было не убрано - лестница покрылась толстым слоем снега и заледенела.

Последним специалисты администрации посетили двор дома №228 по улице Карла Маркса. Дела там обстояли плачевно - можно было заметить, как даже огромная мусороуборочная машина с трудом проезжает из-за «снежной каши» на дорогах. Руководитель группы муниципального жилищного контроля управления ЖКХ Сыктывкара Анастасия Игошина отметила, что после снегопадов поступает очень много жалоб.

- Мы, конечно, рекомендуем жителям изначально обращаться в управляющую компанию, а в случае бездействия - к нам. Мы стараемся объехать каждый адрес, на который нам поступают жалобы, - рассказала Анастасия Игошина.

Специалист отметила, что в первую очередь они стараются проверить дороги на наличие «колейности», сосулек и снега на пешеходных путях.

Эксперт-аналитик Жанна Маркова заявила, что по всем нарушениям, которые были выявлены на рейде, составят протоколы и направят их в соответствующие инстанции.

- Любой житель города может обратиться к нам с жалобой по телефону 29-41-28 и электронной почте admsykt@syktyvkar.komi.com в администрацию Сыктывкара. Также наши специалисты постоянно проводят мониторинг социальных сетей, - пояснила эксперт.

Вы также можете оставить жалобу на неубранный двор в нашей группе «ВКонтакте». Для этого опишите проблему и прикрепите фотографию, мы опубликуем обращение в нашей рубрике «Народный контроль».

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