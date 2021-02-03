Метровые сосульки и горы снега: в каких условиях приходиться жить сыктывкарцам (фото)03 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Рейд администрации Сыктывкара по дворам города
Во всех проверенных дворах выявили нарушения
Сегодня состоялся рейд администрации города вместе со специалистами ЖКХ по дворам, на которые жалуются жители Сыктывкара. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный фоторепортаж с мероприятия.
В самом первом дворе дома №146 по улице Интернациональной работала техника. Как отмечают местные жители, это один из проблемных дворов. Однако специалисты администрации отметили положительную тенденцию - там следят за тем, чтобы дороги были убраны.
Однако без нарушений здесь не обошлось. Можно заметить, что с крыши свисают метровые сосульки. Это явное нарушение.
Во дворе дома №74 по Сысольскому шоссе дела обстояли гораздо хуже. На дорогах было много снега, образовалась колея. Также можно было увидеть, с каким трудом там проезжают машины. Крыльцо дома также было не убрано - лестница покрылась толстым слоем снега и заледенела.
Последним специалисты администрации посетили двор дома №228 по улице Карла Маркса. Дела там обстояли плачевно - можно было заметить, как даже огромная мусороуборочная машина с трудом проезжает из-за «снежной каши» на дорогах.Руководитель группы муниципального жилищного контроля управления ЖКХ Сыктывкара Анастасия Игошина отметила, что после снегопадов поступает очень много жалоб.
- Мы, конечно, рекомендуем жителям изначально обращаться в управляющую компанию, а в случае бездействия - к нам. Мы стараемся объехать каждый адрес, на который нам поступают жалобы, - рассказала Анастасия Игошина.
Специалист отметила, что в первую очередь они стараются проверить дороги на наличие «колейности», сосулек и снега на пешеходных путях.
Эксперт-аналитик Жанна Маркова заявила, что по всем нарушениям, которые были выявлены на рейде, составят протоколы и направят их в соответствующие инстанции.
- Любой житель города может обратиться к нам с жалобой по телефону 29-41-28 и электронной почте admsykt@syktyvkar.komi.com в администрацию Сыктывкара. Также наши специалисты постоянно проводят мониторинг социальных сетей, - пояснила эксперт.
Вы также можете оставить жалобу на неубранный двор в нашей группе «ВКонтакте». Для этого опишите проблему и прикрепите фотографию, мы опубликуем обращение в нашей рубрике «Народный контроль».
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03 февраля 2021, 13:40
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