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Центробанк предложил свернуть льготную ипотеку

Центробанк предложил свернуть льготную ипотеку

03 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Изначальная цель программы не достигается

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

- Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья, — считает собеседница агентства.

По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

- Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения, — подчеркнула глава департамента.

Она также напомнила, что сейчас программа носит массовый характер, поскольку распространяется на всех заемщиков и все регионы. В результате же наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

- Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима, — предложила Данилова.

Весной прошлого года правительство в качестве антикризисных мер запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы примут в конце первого полугодия 2021 года. При этом Центробанк неоднократно отмечал, что продление на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

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