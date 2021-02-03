Названы витамины, которые могут быть опасны для здоровья

Обычно поливитамины для человека не опасны – их состав сбалансирован с учетом суточной потребности организма. Навредить могут моновитамины, которые содержат одно или два вещества в значительных дозах. Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова рассказала агентству «Прайм», переизбыток каких витаминов может нанести вред организму, сообщают РИА Новости.

- Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D, - объясняет врач.

Передозировка витамина D может проявляться тошнотой, рвотой, зудом кожи, а также избытком кальция в крови и внутренних органах. У беременных избыток этого витамина может вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных, предостерегает она.

Витамин А в дозах, превышающих в несколько раз физиологическую, может вызвать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункции ряда органов. Для беременных он опасен тератогенным воздействием на плод. «Также высокие дозы витамина А повышают риск возникновения рака легкого у курильщиков», - отмечает Жучкова.

Реже встречается гипервитаминоз Е, он может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, слабость, головные боли. Передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии.

Передозировка водорастворимых витаминов (группа В, витамин С) возникает при превышении рекомендованной дозы в десятки, а то и сотни раз. Они проще выводятся из организма и меньше накапливаются, чем жирорастворимые витамины, поясняет врач.