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«Государство потребовало вернуть должок»: в Сыктывкаре оштрафовали журналиста, который освещал протесты

«Государство потребовало вернуть должок»: в Сыктывкаре оштрафовали журналиста, который освещал протесты

02 февраля 2021 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива PG11.ru/ Журналист Валерий Черницын
Он посчитал это ироничным

В Сыктывкаре оштрафовали журналиста Валерия Черницына за то, что он «участвовал» в несанкционированном митинге 23 января. Об этом сообщает издание «Красное знамя».

Как рассказывает в своем материале Валерий Черницын, он освещал несанкционированный протест на Театральной площади 23 января. И все бы ничего, однако 28 января к нему домой наведались сотрудники полиции. 

- В 6.30 утра в моей прихожей неуместно запищал домофон. «Кого с такой рани может нести?» – недоумённо подумал я, вообще-то имеющий не так уж малый опыт участия в акциях протеста и могущий, теоретически, не быть уже таким наивным, - рассказал Валерий Черницын.

Журналист поведал, что его спросили о том, участвовал ли он в акции 23 января. На это он ответил, что работал там. После Валерия Черницына попросили проехать в отделении полиции.

Там у него поинтересовались, что идентифицировало его как представителя средств массовой информации. Валерий отметил, что у него было редакционное удостоверение и задание. Полицейские отметили, что этого недостаточно - у представителей прессы должен был быть специальный бейдж и жилетка. 

Несмотря на то, что Валерий Черницын, по его мнению, предоставил весомую аргументацию того, что он работал на этом мероприятии и предоставил в суд свидетельство о регистрации «Красного знамени» как СМИ, редакционное задание на 23 января 2021 года, его все равно обвинили в участие в несанкционированном мероприятии. 

- Мои попытки воззвать к здравому смыслу в постановлении отражения вообще не нашли, ограничившись показаниями от 28 января, где вся аргументация сводится к «без бейджика, без жилетки», - рассказал Валерий.

Журналисту назначили штраф в 10 тысяч рублей. Валерий Черницын посчитал это ироничным, ведь в ноябре 2011 года государство в лице жюри республиканского журналистского конкурса «Признание» наградило его премией в размере той же суммы. 

- Через девять лет государство, видимо, спохватилось, подумало, что погорячилось, и признало того же автора административным правонарушителем. И потребовало вернуть должок, - заключил журналист.

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