С начала пандемии коронавируса в Республике Коми правительство из-за нехватки медицинского персонала мобилизовало учащихся медицинских организаций. Портал PG11.ru выяснил, какого это - быть студентом во время эпидемии.

25 января Владимир Уйба поздравил учеников медицинских организацией с Днем российского студенчества. Он отметил, что молодежь республики активно участвует в волонтерском движении.

- В этот сложный период студенты республики проявили свои лучшие качества, приняв активное участие в борьбе с пандемией. Особо хочу поблагодарить студентов-медиков, которые не успев закончить учебное заведение, поддержали наших врачей и вышли на работу в медицинские учреждения республики, - рассказал глава Коми.

Владимир Уйба отметил, что знания, которые получают студенты-медики станут прочным фундаментов их будущих профессиональных успехов и достижений.

Однако возникает вопрос: такая ли радужная жизнь студентов-медиков на самом деле?

В Министерстве здравоохранения Республики Коми рассказали, что медики, которые работают в Сыктывкаре и Эжве, не трудоустроены, и, соответственно, не получают заработную плату. А в Минобразе заявили, что какие-либо льготы для студентов, которые трудятся в поликлиниках, не предусмотрены.

В то же время сообщается, что по поручения президента Российской Федерации студентам, которые проходят практику в условиях пандемии коронавируса, оказали следующую помощь:

для четырех студентов-медиков, которые учатся в СыктГУ, установили стипендию в 10 тысяч рублей в месяц. Средства выделили из федерального бюджета;

в месяц. Средства выделили из федерального бюджета; 457 студентам медицинских колледжей Республики Коми назначили выплаты в 7 тысяч рублей.

При том, что студенты оказывают помощь медицинским организациям, их обучение не прекращается и проходит согласно графику. Однако для тех, кто трудоустроен в этих предприятиях, при необходимости составляется индивидуальный план.

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