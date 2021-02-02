Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Модные тренды Новый год 2021 Православный календарь Лунный посевной календарь 2021
Главная
Новости
Из-за парты на передовую: как в Коми студенты-медики работают в условиях пандемии коронавируса

Из-за парты на передовую: как в Коми студенты-медики работают в условиях пандемии коронавируса

02 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: syktsu.ru/ Владимир Уйба среди студентов СыкиГУ
Их учеба продолжается по обычному графику

С начала пандемии коронавируса в Республике Коми правительство из-за нехватки медицинского персонала мобилизовало учащихся медицинских организаций. Портал PG11.ru выяснил, какого это - быть студентом во время эпидемии. 

25 января Владимир Уйба поздравил учеников медицинских организацией с Днем российского студенчества. Он отметил, что молодежь республики активно участвует в волонтерском движении.

- В этот сложный период студенты республики проявили свои лучшие качества, приняв активное участие в борьбе с пандемией. Особо хочу поблагодарить студентов-медиков, которые не успев закончить учебное заведение, поддержали наших врачей и вышли на работу в медицинские учреждения республики, - рассказал глава Коми.

Владимир Уйба отметил, что знания, которые получают студенты-медики станут прочным фундаментов их будущих профессиональных успехов и достижений.

Однако возникает вопрос: такая ли радужная жизнь студентов-медиков на самом деле? 

В Министерстве здравоохранения Республики Коми рассказали, что медики, которые работают в Сыктывкаре и Эжве, не трудоустроены, и, соответственно, не получают заработную плату. А в Минобразе заявили, что какие-либо льготы для студентов, которые трудятся в поликлиниках, не предусмотрены.

В то же время сообщается, что по поручения президента Российской Федерации студентам, которые проходят практику в условиях пандемии коронавируса, оказали следующую помощь:

  • для четырех студентов-медиков, которые учатся в СыктГУ, установили стипендию в 10 тысяч рублей в месяц. Средства выделили из федерального бюджета;
  • 457 студентам медицинских колледжей Республики Коми назначили выплаты в 7 тысяч рублей.

При том, что студенты оказывают помощь медицинским организациям, их обучение не прекращается и проходит согласно графику. Однако для тех, кто трудоустроен в этих предприятиях, при необходимости составляется индивидуальный план. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: За сутки в Коми от COVID-19 вылечилось 143 человека

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя февраля в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

31 января
Итоги недели в Коми: массовые задержания на митингах и самый криминальный клуб Читать
31 января
Финансовые лайфхаки: как отказаться от ненужной страховки Читать
25 января
Сыктывкарцы, задержанные за призыв на митинг, рассказали, что будут делать дальше Читать
Посмотреть все
22 января Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
Загрузка...

Новости России и мира

31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru