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Российский врач заявил о выходе страны на плато по коронавирусу

Российский врач заявил о выходе страны на плато по коронавирусу

02 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Freepik.com
Около 50 и более процентов населения крупных городов уже имеют иммунитет

РФ подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна находится на плато, и заболеваемость идет по нисходящей, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он напомнил о том, что еще в ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин, а также эксперты Роспотребнадзора говорили о том, что около 50 и более процентов населения крупных городов уже имеют иммунитет к коронавирусу.

- За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам, - рассказал Вознесенский.

Специалист добавил, что, исходя из этих данных, можно прослеживать определенную долю оптимизма в ситуации с заболеваемостью.

- Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей, - отметил эксперт.

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