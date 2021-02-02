В Коми скончался легендарный спецпереселенец Арнольд Кирст

2 февраля на 102 году из жизни ушел самый возрастной житель района Кирст Арнольд Данилович.

Арнольд Данилович – человек-легенда с очень трагичной судьбой спецпереселенца. Кирст Арнольд родился 2 декабря 1919 года. Проживал в Сталинградской области. В начале Великой Отечественной войны после долгих скитаний и принудительных работ на Беломорканале в числе других вынужденных переселенцев семью Арнольда Кирста привезли на лесозаготовки в глухую тайгу в районе нынешнего поселка Тимшер.

Всю жизнь, до самого ухода на пенсию, Арнольд Кирст проработал бульдозеристом. В 90-е годы, когда многие немцы, когда-то насильно привезенные в эти края, массово устремились на свою историческую родину, Арнольд Кирст и его взрослые дети также уехали в Германию, но Арнольд Данилович, пожив на родине, вернулся в пст.Тимшер.

Тимшер стал для него самым родным домом, он необыкновенно любил и почитал северную землю. До последних дней помогал соседям, обладал душевной стойкостью и физической выносливостью.

Администрация МР «Усть-Куломский» выражает искренние соболезнования родным, близким. Арнольд Данилович останется в памяти земляков сильным, мужественным и трудолюбивым гражданином!

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