В России предложили перечислять нуждающимся деньги на еду

Нуждающиеся россияне смогут получить продовольственную поддержку от государства. Минпромторг РФ направил в правительство документ, который предполагает ежемесячное перечисление ряду жителей страны средств, которые можно потратить на покупку продуктов питания, передает ura.ru.

В частности, на «продовольственные деньги» могут рассчитывать беременные и кормящие женщины, а также дети, рассказал «Известиям» источник в правительстве. Кроме того, в списке есть люди, находящиеся в социальных учреждениях: больницах и интернатах.«Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания», — уточнил собеседник газеты.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что такая мера поддержки нуждающихся была бы хорошей альтернативой регулированию цен. «Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать», — отметил президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

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