Стало известно, когда в Сыктывкаре вновь откроют площадку «под часами»

В Сыктывкаре продолжается благоустройство площадки «под часами». Портал PG11.ru узнал, когда ее сдадут в эксплуатацию.

Как сообщили в администрации Сыктывкара, второй этап благоустройства площадки начнется в апреле 2021 года. И уже 1 июня жители столицы могут посетить обновленный объект.

Также 1 июня на площадке установят новые часы. Их высота будет составлять 4,5 метра, на них будет установлено четыре циферблата с подсветкой, которые будут направлены в четыре стороны света.

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