Фото дня от сыктывкарки: Троице-Стефано-Ульяновский монастырь и голуби

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Фото дня от сыктывкарки: Троице-Стефано-Ульяновский монастырь и голуби02 февраля 2021
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@julia_wolf_official1.4
@julia_wolf_official1.4
- Троице-Стефано-Ульяновский монастырь и голубочки.
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