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Союз ветеранов Афганистана оценил действия полиции на митингах в Сыктывкаре

Союз ветеранов Афганистана оценил действия полиции на митингах в Сыктывкаре

01 февраля 2021 Возрастное ограничение: 6+
Виктор Конюхов / PG11.ru / Союз ветеранов Афганистана оценил действия полиции на митингах в Сыктывкаре
Мужчина напоминает, что эти люди выполняют свою работу

23 и 31 января в Сыктывкаре проходили несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального и против действующей власти. Многие отмечают в комментариях к новостям, что задержания проводились чересчур жестко. Портал PG11.ru попросил руководителя исполкома Союза ветеранов Афганистана Александра Рассохина прокомментировать действия полицейских и сами акции протеста.

Александр уверен, что прошедшие митинги ничего не изменят, а место для выражения несогласия или недовольства — избирательные участки:

— Мы понимаем, что люди разочарованы тем, что происходит в их социальной жизни в России и зачастую разделяем это недовольство. Мы тоже недовольны тем, как устроена жизнь большинства граждан в нашей стране, недовольны тем, как обогащаются чиновники, уровнем коррупции. Недовольны дохлой экономикой и как следствие слабой социальной составляющей. Однако если люди не ходят на выборы, то чего они пытаются добиться на этих стихийных митингах? Ходите на выборы, голосуйте за изменения, не выбирайте тех, кто много лет лицемерит и обманывает! Избирательный участок — вот место, где следует выражать свое мнение по устройству страны.

Александр не посещал митинги, поэтому не может судить, превышали ли полицейские и силовики свои полномочия, однако убежден, что они обязаны были сохранить порядок:

— Конечно, отказывать в согласовании митинга и тут же планировать массовые мероприятия для детей — неправильно. Но это не вина полицейских. Если им дали команду задерживать людей для сохранения общественного порядка — они должны подчиниться. У меня тоже часто возникает много вопросов к сотрудникам полиции, я их не защищаю. Однако если бы полиция не применяла силу, во что могло бы вылиться это мероприятие? В майдан? Люди запросто бросаются на полицейских, а те что? Должны губы красить? Если бы это было в Америке, они достали бы табельное оружие и защищали бы себя от нападавших.

Для сравнения Александр приводит простую аналогию:

— Наступила перестройка, несколько алкоголиков собрались и предали нашу страну, растащили ее на куски. Как вы считаете, если бы их разом взяли и арестовали — было бы в итоге меньше жертв перестройки и развала страны? Иногда необходимо делать ужасные вещи, чтобы спасти большое количество людей. Может быть, и правда, полицейские перегибали палку, я их не оправдываю. Но они должны были обеспечить порядок. Это их работа.

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Ветераны Закон Политика Полиция

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