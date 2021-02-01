Фото дня в Сыктывкаре: живой лучик солнца холодной зимой

Фото дня в Сыктывкаре: живой лучик солнца холодной зимой01 февраля 2021
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@olezhiq_q
Горожане делятся красивыми кадрами
@olezhiq_q
- Синица и немного о них. Синицы легко поддаются приручению и отличаются доверчивостью. Набравшись терпения, можно покормить даже вполне «диких» синиц в лесу или парке с ладони. Любителям покормить птичек стоит знать, что им нельзя давать чёрный хлеб. В нём содержится много дрожжей, которые способны их убить. Они отличаются великолепной памятью, и запоминают места, где им удалось найти много пищи, чтобы позднее к ним вернуться.
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01 февраля 2021, 19:00
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