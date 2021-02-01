Фото дня в Сыктывкаре: живой лучик солнца холодной зимой

@olezhiq_q

- Синица и немного о них. Синицы легко поддаются приручению и отличаются доверчивостью. Набравшись терпения, можно покормить даже вполне «диких» синиц в лесу или парке с ладони. Любителям покормить птичек стоит знать, что им нельзя давать чёрный хлеб. В нём содержится много дрожжей, которые способны их убить. Они отличаются великолепной памятью, и запоминают места, где им удалось найти много пищи, чтобы позднее к ним вернуться.