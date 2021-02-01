Ученые заявили, что бессимптомные больные COVID-19 – не заразны

Бессимптомные носители коронавируса могут быть не заразными, к таким выводам пришла группа зарубежных исследователей. Об этом сообщают Известия.

Международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии исследовал 300 человек (132 мужчины и 168 женщин) с положительными тестами на COVID-19, у которых не было симптомов болезни. Этих людей поместили на карантин и в течение двух недель наблюдали за ними до того момента, пока тесты не стали отрицательными. Ни одного симптома болезни за это время у зараженных не появилось.

Также исследователи проанализировали близкие контакты наблюдаемых. Всего таких было 1174, и ни у одного человека не было положительного результата теста на COVID-19. Авторы работы сделали вывод, что бессимптомные носители вряд ли способны заражать других людей.

- Логика в теории авторов работы есть, ведь если у человека нет симптомов, значит, у него в организме малое количество вируса. И чем меньше вируса носит в себе человек, тем меньше у него вероятность заразить другого. Хотя, конечно, на это влияет и то, сколько по времени, как активно и на каком расстоянии общаются люди, — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В идеале для завершения исследования стоило бы сравнить количество вируса у людей с симптомами COVID-19 и без них, считает ученый.

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