Чемпионат мира по бенди в 2021 году в Сыктывкаре отменили

Чемпионат мира по хоккею с мячом в столице Коми перенесли на 2022 год. Об этом сообщила Международная федерация по бенди (FIB).

Технический комитет FIB определился с условиями предстоящего чемпионата мира среди мужчин. Турниры перенесены из-за пандемии COVID-19.

Турнир чемпионата мира для групп A и B, который должен был проходить в Сыктывкаре весной 2021 года, будет проходить с 27 марта по 3 апреля 2022 года. Сыктывкар по-прежнему будет местом проведения этих турниров.

При этом чемпионат мира по бенди, запланированный в 2020 году в Иркутске пройдет с 11 по 17 октября 2021 года. К участию в Иркутске допущены команды из России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

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