Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Модные тренды Новый год 2021 Православный календарь Лунный посевной календарь 2021
Главная
Новости
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя февраля в Коми

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя февраля в Коми

31 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Февраль в Коми начнется со снегопадов
Погода резко изменится

Синоптики Коми ЦГМС дали прогноз на первую неделю февраля. По их подсчетам, погода сильно изменится. 

Так, начнется февраль с интенсивных снегопадов: усилится ветер, пройдут метели. На это повлияет южный циклон, под влияние которого попадает республика. 

В понедельник и во вторник в зоне действия атмосферного вихря морозы будут слабые, в пределах -2...-7С, на крайнем северо-востоке -10...-15С. Но с отходом циклона на восток начнется похолодание, которое к выходным усилится. В северных районах ожидается -25...-32С, в южных — -15...-22С. По предварительным данным морозный характер погоды задержится до середины февраля.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Погода

Читайте также: Водитель из Коми устроил массовое ДТП, за которое должен заплатить 812 тысяч рублей (видео)

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя февраля в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Финансовые лайфхаки: как отказаться от ненужной страховки Читать
25 января
Сыктывкарцы, задержанные за призыв на митинг, рассказали, что будут делать дальше Читать
22 января
В сетевых магазинах России нашли опасные консервированные томаты Читать
Посмотреть все
22 января Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
10 января
В России могут резко подорожать авиабилеты
08 января
В России появится новый дорожный знак
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru