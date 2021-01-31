Синоптики Коми ЦГМС дали прогноз на первую неделю февраля. По их подсчетам, погода сильно изменится.

Так, начнется февраль с интенсивных снегопадов: усилится ветер, пройдут метели. На это повлияет южный циклон, под влияние которого попадает республика.

В понедельник и во вторник в зоне действия атмосферного вихря морозы будут слабые, в пределах -2...-7С, на крайнем северо-востоке -10...-15С. Но с отходом циклона на восток начнется похолодание, которое к выходным усилится. В северных районах ожидается -25...-32С, в южных — -15...-22С. По предварительным данным морозный характер погоды задержится до середины февраля.

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