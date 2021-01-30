Пропавшего худощавого пожилого сыктывкарца нашли

Пропавшего пожилого сыктывкарца нашли спустя три часа после начало поисков. Об этом сообщает LizaAlert.

Напомним, что Евгений Макаров 29 января вышел из дома и не вернулся. В 20:15 отряд организовал выезд на его поиски, около 23:00 его нашли живым.

Отряд LizaAlert благодарит проект «Сытый гражданин» за предоставление штаба и оперуполномоченного Владимира Карьяка за содействие в помощи, а также всех добровольцев, который приняли участие в поиске.

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