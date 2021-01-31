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Для российских водителей готовятся новые ограничения

Для российских водителей готовятся новые ограничения

31 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / В России готовят новые ограничения для водителей
Планируется, что они вступят в силу с 1 июня

В России планируют ввести новые ограничения, при которых запрещается пользоваться автомобилем. Их описали в проекте постановления правительства, пишет ТАСС

Одно из главных нововведений - запрет на использование летней резины зимой и зимней летом. Также нельзя будет пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах. 

Водителям запретят ставить колеса отличного от заводского размера. Это нарушение тоже повлечет за собой запрет на эксплуатацию автомобиля. 

Ужесточатся требования к устройству ремня безопасности. На машине нельзя будет ездить, если замок не фиксирует язычок лямки ремня или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

В автомобилях, которые ездят на газу, на каждом газовом баллоне должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями. 

Запретят пользоваться автомобилем и в том случае, если у него неисправны аппаратура спутниковой навигации или системы вызова экстренных служб. Но это касается только тех технических средств, которые установлены с завода. 

Напомним, с 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили. Это следует из новой редакции Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств» — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

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