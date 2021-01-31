«Про Город» совместно с отделением Национального банка по Республике Коми продолжает рубрику «Финансовые лайфхаки». В этой статье мы расскажем о том, как отказаться от страховки, которую вам навязали или если она вам не пригодилась.

Представьте ситуацию: вы купили свитер, но дома поняли, что он вам не подходит, и спокойно отнесли его обратно в магазин. А можно ли так же отказаться от страховки, если вам ее навязали или нашлось предложение выгоднее? Да, во многих случаях это действительно можно сделать без потерь. Банк России обязал все страховые компании возвращать деньги клиентам в так называемый период охлаждения .

По страховкам, которые влияют на условия кредита, правила возврата дополнительно регулируют законы о потребительском кредите и об ипотеке. В течение 14 дней с момента оформления страховки вы вправе от нее отказаться и получить оплату назад — полностью или большую ее часть. Некоторые страховые компании по собственной инициативе устанавливают и более долгий срок возврата.

Условия периода охлаждения страховщики прописывают в правилах страхования, в самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему.

Часто банки перед оформлением кредита предлагают заемщикам присоединиться к коллективному договору страхования, который банк заранее заключил со страховой компанией. В таких случаях порядок отказа от коллективной страховки должен быть указан в заявлении на кредит.

Для любых ли страховок действует период охлаждения?

Правило действует только для договоров добровольного страхования. На обязательные виды страхования, например ОСАГО, период охлаждения не распространяется.

Вы можете отказаться от следующих видов полиса:

страхования жизни;

страхования от несчастных случаев и болезней;

страхования имущества;

страхование гражданской ответственности за причинение вреда;

страхования транспорта (каско);

добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта;

добровольного медицинского страхования (ДМС);

страхования финансовых рисков.

Если в правилах вашей страховой компании не написано другое, вы не можете отказаться от полисов:

страхования выезжающих за рубеж;

«Зеленой карты» (Green Card);

страхования профессиональной ответственности, если, например, вы аудитор или нотариус — без такого полиса вас не допустят к работе;

медицинского страхования, если у вас нет российского гражданства и вам нужно разрешение на работу или патент.

От страхования недвижимости при ипотеке полностью отказаться нельзя. Но в некоторых случаях, когда условия договора это позволяют, можно сменить страховщика. Если у вас не будет страховки, у банка появится право потребовать досрочно вернуть кредит​.

Период охлаждения действует только для физических лиц . Если застраховать, например, имущество компании, расторгнуть договор без потерь вряд ли получится.

Отказаться от страховки можно и в случае, когда вы самостоятельно купили полис в страховой компании, и когда вас присоединили к договору коллективного страхования. Так часто делают банки — заранее заключают договор со страховой компанией, а затем просто вписывают в него своих заемщиков.

Сколько денег мне вернут в период охлаждения?

Если страховка еще не начала действовать, вам вернут ее полную стоимость. Если страховая защита уже включилась, но страховой случай не наступил , из суммы возврата могут вычесть часть денег — за те дни, когда страховка работала. Условия возврата каждая компания обязана указать в договоре или правилах страхования.

При этом за добровольную страховку, которая влияет на условия кредитного договора (за исключением страхования заложенной недвижимости и страхования ответственности заемщика при ипотеке), вам вернут уплаченные деньги полностью. Это касается как индивидуальных, так и коллективных договоров страхования.

Если ваша страховка уже действует и по ней наступил страховой случай, деньги за полис вы не вернете — зато получите страховую выплату.

Мне не нужна страховка, которую я купил. Что делать?

Оцените, точно ли она вам не нужна. Часто добровольное страхование влияет на параметры кредита. Например, вместе с ипотекой обычно предлагают страхование жизни, а в дополнение к автокредиту — полис каско. С помощью такой страховки банк снижает свои риски и может предложить более выгодные условия кредитования.

Если вы заключите договор, а затем откажетесь от дополнительного страхования, пусть даже в период охлаждения, процентная ставка по кредиту наверняка вырастет.

Проверьте, подпадает ли ваша страховка под период охлаждения. Если вы решили расторгнуть договор, когда период охлаждения уже прошел, то страховщик не обязан возвращать вам деньги. Конечно, если другие условия не прописаны в вашем договоре. Поэтому внимательно изучите сам договор и правила страхования.

Подайте письменное заявление об отказе от страховки в свою страховую компанию. Звонка страховщику недостаточно. Вы должны лично прийти в офис или отправить документы по почте. Форма заявления — свободная. Некоторые компании для удобства клиентов подготовили специальные бланки заявлений на расторжение договора.

Если у компании есть такой бланк, вам дадут его в офисе. Но вы можете написать отказ от услуг компании и на обычном листе бумаги.

Вы также можете взаимодействовать со страховщиком дистанционно — через сайт или мобильное приложение, если это предусмотрено договором страхования.

Вместе с заявлением нужно представить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность;

нотариальную доверенность, если действуете через представителя;

банковские реквизиты , если вы хотите получить деньги на счет;

оригинал договора страхования и квитанцию его оплаты , если их требует компания.

Если банк подключил вас к коллективному договору страхования, отказываться от страховки нужно через банк.

В тот же день, когда страховщик или кредитор получили ваше заявление, договор расторгается и страховка перестает действовать.

Можно ли отказаться от страховки, если я оформлял ее для кредита, но погасил его досрочно?

В некоторых случаях это возможно, даже когда период охлаждения уже прошел. Например, по закону вы вправе получить назад часть платы за страхование жизни, здоровья или от потери работы, но при условии, что договор страхования заключен после 1 сентября 2020 года.

Как и когда мне вернут деньги?

Деньги вам обязаны вернуть в течение 7–10 рабочих дней со дня получения письменного заявления и пакета необходимых документов.

Вы можете получить возврат наличными в кассе офиса, в который вы обратились, или безналичным переводом.

Страховая компания или банк отказываются возвращать деньги. Что делать?

Напишите жалобу на страховую компанию или кредитора в Банк России. Это можно сделать на сайте https://cbr.ru/Reception/

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