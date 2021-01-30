Погода в Сыктывкаре на 31 января: теплый воскресный день

Воскресный день порадует Сыктывкарцев теплой зимней погодой - температура воздуха не будет ниже -4 градусов.

Погода в Сыктывкаре на 31 января:

Температура ночью: -4...-6 °C

Температура днём: -2...-4 °C

облачно с прояснениями

небольшой, ночью умеренный снег

ветер: Ю, ЮВ, умеренный