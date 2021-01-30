Погода в Сыктывкаре на 31 января: теплый воскресный день

Прогноз от ЦГМС на воскресенье
Погода в Сыктывкаре на 31 января: теплый воскресный день30 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото: @olezhiq_q
Воскресный день порадует Сыктывкарцев теплой зимней погодой - температура воздуха не будет ниже -4 градусов.
Погода в Сыктывкаре на 31 января:
Температура ночью: -4...-6 °C
Температура днём: -2...-4 °C
облачно с прояснениями
небольшой, ночью умеренный снег
ветер: Ю, ЮВ, умеренный
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30 января 2021, 19:53
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