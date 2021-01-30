Названы четыре продукта для избавления от жира на животе

Британские диетологи назвали четыре продукта, которые способствуют избавлению от жира на животе. Об этом сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что в первую очередь следует употреблять высокобелковую пищу — в частности, рыбу и яйца. Так, прежде всего специалисты рекомендуют есть тунец, поскольку среди других видов рыбы он наиболее диетический и содержит мало жира.

Другим важным продуктом в рационе должны стать яйца. Согласно исследованиям, люди, употреблявшие на завтрак яйца, смогли сбросить на 65 процентов больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Эксперты связывают такой результат со способностью яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.

По возможности необходимо включить в диету ягоды, например, клубнику, малину и чернику, поскольку они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.

Также диетологи советуют употреблять арбузы, богатые ликопином: он повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.

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