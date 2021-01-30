Владимир Уйба обвинил организаторов протестов в использовании детей для политических игр

Владимир Уйба выступил с обращением к жителям Республики Коми. В нем он заявил, что организаторы протестов используют детей в своих политических играх.

- Сегодня из разных интернет-источников звучат призывы принять участие в незаконных массовых акциях. Конечно, каждый из вас самостоятельно принимает решение - поддержать или нет. Но прежде всего задумайтесь, что хотят организаторы этих акций, - написал в своем обращении глава Коми.

Владимир Уйба отметил, что в призывах к беспорядкам организаторы делают особый акцент на привлечении молодежи, в том числе несовершеннолетних.

- Уважаемые родители, будьте особенно внимательны в эти дни к своим детям. Объясните им, в чем опасность участия в таких акциях. Молодежь склонна совершать необдуманные поступки, но участие в запрещенном мероприятии может отразиться на их будущем. Могут возникнуть сложности с приемом на работу и в учебные заведения. Не позволяйте использовать ваших детей для решения личных задач провокаторов, которые толкают их к незаконным действиям, не позволяйте использовать себя в политических играх, - заключил глава региона.

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