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Водитель из Коми устроил массовое ДТП, за которое должен заплатить 812 тысяч рублей (видео)

Водитель из Коми устроил массовое ДТП, за которое должен заплатить 812 тысяч рублей (видео)

30 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео Chebmedia
У грузовика отказали тормоза

Водитель из Коми устроил массовое ДТП в Чувашии. Пострадавшие потребовали от него компенсации. Об этом сообщает «Комиинформ».

Усть-Вымский районный суд рассмотрел третье гражданское дело в отношении мужчины из Айкино, который в 2019 году спровоцировал массовое ДТП в Республике Чувашия. Общая сумма возмещения ущерба от трех исков, включая оплату восстановления автомобилей, эвакуацию, техосмотры и государственные пошлины, составила более 812 тыс. рублей.

По материалам дела, 30 октября 2019 года мужчина, управляя грузовиком Daf, на пересечении Президентского бульвара и ул.Композиторов Воробьевых, не справился с рулевым управлением.

Из-за отказавших тормозов грузовик протаранил впереди двигающиеся по Московскому мосту автомобили, остановившиеся перед запрещающим сигналом светофора.

Первый иск в отношении водителя был рассмотрен Усть-Вымским судом в марте 2020 года. Водитель автомобиля Nissan Qashqai потратил на восстановление 486,3 тысяч рублей, из них по страховке получил 400 тыс. рублей. От ответчика истец потребовал возместить разницу — 86,3 тысяч рублей. В результате разбирательства к этой сумме добавились судебные расходы в размере 22,1 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск и обязал водителя грузовика заплатить 108,4 тысяч рублей.

Второй иск был рассмотрен в августе 2020 года, страховая компания представляла интересы водителя автомобиля Toyota RAV4 и потребовала от ответчика возместить сумму за ремонт иномарки в размере 223,2 тысяч рублей, а также госпошлины — 5,4 тысяч рублей.

Рассмотрев все материалы дела, Усть-Вымский районный суд решил полностью удовлетворить требования истца.

В январе 2021 года также был рассмотрен третий иск, в котором водитель одного из пострадавших авто потребовала взыскать 439,3 тыс. рублей разницы от выплаченной страховки в размере 400 тыс. рублей и реальных затрат на ремонт транспортного средства.

Суд принял все доводы сторон к сведению и решил взыскать с жителя села Айкино 439,3 тысяч рублей в качестве материального ущерба, 2 тысяч рублей — за эвакуацию транспорта, 12 тысяч - за проведение оценки ущерба автомобиля, а также другие расходы, в том числе и госпошлины.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Усть-Вымский районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

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