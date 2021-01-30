Водитель из Коми устроил массовое ДТП, за которое должен заплатить 812 тысяч рублей (видео)

Водитель из Коми устроил массовое ДТП в Чувашии. Пострадавшие потребовали от него компенсации. Об этом сообщает «Комиинформ».

Усть-Вымский районный суд рассмотрел третье гражданское дело в отношении мужчины из Айкино, который в 2019 году спровоцировал массовое ДТП в Республике Чувашия. Общая сумма возмещения ущерба от трех исков, включая оплату восстановления автомобилей, эвакуацию, техосмотры и государственные пошлины, составила более 812 тыс. рублей.

По материалам дела, 30 октября 2019 года мужчина, управляя грузовиком Daf, на пересечении Президентского бульвара и ул.Композиторов Воробьевых, не справился с рулевым управлением.

Из-за отказавших тормозов грузовик протаранил впереди двигающиеся по Московскому мосту автомобили, остановившиеся перед запрещающим сигналом светофора.

Первый иск в отношении водителя был рассмотрен Усть-Вымским судом в марте 2020 года. Водитель автомобиля Nissan Qashqai потратил на восстановление 486,3 тысяч рублей, из них по страховке получил 400 тыс. рублей. От ответчика истец потребовал возместить разницу — 86,3 тысяч рублей. В результате разбирательства к этой сумме добавились судебные расходы в размере 22,1 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск и обязал водителя грузовика заплатить 108,4 тысяч рублей.

Второй иск был рассмотрен в августе 2020 года, страховая компания представляла интересы водителя автомобиля Toyota RAV4 и потребовала от ответчика возместить сумму за ремонт иномарки в размере 223,2 тысяч рублей, а также госпошлины — 5,4 тысяч рублей.

Рассмотрев все материалы дела, Усть-Вымский районный суд решил полностью удовлетворить требования истца.

В январе 2021 года также был рассмотрен третий иск, в котором водитель одного из пострадавших авто потребовала взыскать 439,3 тыс. рублей разницы от выплаченной страховки в размере 400 тыс. рублей и реальных затрат на ремонт транспортного средства.

Суд принял все доводы сторон к сведению и решил взыскать с жителя села Айкино 439,3 тысяч рублей в качестве материального ущерба, 2 тысяч рублей — за эвакуацию транспорта, 12 тысяч - за проведение оценки ущерба автомобиля, а также другие расходы, в том числе и госпошлины.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Усть-Вымский районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

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