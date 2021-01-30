Сыктывкарка устроила акт вандализма прямо в автобусе

Сыктывкарка устроила акт вандализма прямо в автобусе30 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара
Ее действия попали на камеру
Вандалка, которая срывала объявления в автобусе, попала на камеру. Об этом сообщила администрация Сыктывкара.
Как отметили в руководстве столицы, действие произошло в автобусе №103. Женщина на видео срывает объявления о том, что жителям Верхнего Мырты-Ю выдают талоны на компенсацию проезда в город и обратно.
- А потом жители посёлка, включая героиню видео, жалуются, что никаких объявлений о талонах не было и проезд без них подорожал вдвое. К слову, дама нарушает масочный режим на транспорте, - сообщило руководство столицы.
Администрация Сыктывкара оставила оценку этих действий жителям города. Специалисты напомнили, что жители Марты-Ю могут получить бесплатные талоны у старосты Верхнего Марты-Ю Игоря Пономарева (сотовый 89128639395), либо в администрации Верхней Максаковки в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по улице Лесная, дом 13, кабинет 19 (телефон 232-663).
Комментарии 0