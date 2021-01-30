В Ухте осуждена женщина, которая избивала своих детей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 39-летней жительнице г.Ухты. Она признана виновной в истязании своих детей, а также ненадлежащем исполнении обязанности по их воспитанию (ст.ст.117,156 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2018-2020 годах обвиняемая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своих четверых несовершеннолетних детей, оскорбляла их нецензурными выражениями, а также причиняла двум из них физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.

В ходе расследования фигурантка не признала вину по предъявленному обвинению. С учетом наказания по предыдущему приговору судом ей назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram