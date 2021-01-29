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Ученые нашли связь сна и фаз луны

Ученые нашли связь сна и фаз луны

29 января 2021 Возрастное ограничение: 6+
vokrugsveta.ru
Чтобы проверить гипотезу, ученые наблюдали за более чем 500 добровольцами

Человеческий сон оказался синхронизирован с лунными фазами. Выяснить это помогли коренные народы Аргентины и студенты из Сиэтла, пишет РБК.

Время и продолжительность сна претерпевали изменения на протяжении всей эволюции и человечества. Считается, что отход ко сну после сумерек стал привычен еще охотникам-собирателям, поскольку они не могли искать пищу из-за ограниченных возможностей человеческого зрения в условиях низкой освещенности.

Индустриализация с повсеместной доступностью искусственных источников света помогла людям приспособить режим сна и бодрствования к индивидуальным требованиям, значительно изолировав эти состояния от естественных природных циклов.

Также известно, что искусственный свет препятствует процессу погружения в сон и влияет на биологические часы организма, приводя к отсрочке начала сна и сокращению его длительности, отмечают Горацио де ла Иглесиа и его коллеги в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Однако яркий лунный свет в доиндустриальную эпоху тоже мог влиять на фазы сна людей и ночную активность. Возможно, эффект лунных фаз до сих пор действует. Чтобы проверить гипотезу, ученые проследили за сном более чем 500 добровольцев из разных регионов мира. Для этого эксперимента были использованы фитнес-трекеры.

Около 100 устройств раздали представителям коренного народа тоба в Аргентине. Первая группа добровольцев жила в поселении без доступа к электричеству. Вторая группа имела ограниченный доступ к искусственному свету, а третья состояла из городских жителей, которые пользовались электричеством регулярно.

Участники всех групп за 29 дней продемонстрировали одинаковый график чередования фаз сна по мере движения лунного цикла. Продолжительность сна менялась от 20 до 90 минут, а время засыпания — от 30 до 80 минут. В каждой группе за несколько дней до наступления полнолуния добровольцы ложились спать позже и просыпались раньше.

Противоположный результат был зафиксирован в преддверии новолуния. Полученные данные были неожиданными для исследователей, которые предполагали, что люди более активны именно в полнолуние. На деле оказалось, что ночная активность проявляется за пять-шесть ночей до наступления этой фазы Луны.

Также подтвердилось, что эффекту лунного света особенно подвержены люди с ограниченным доступом к электричеству.

Чтобы укрепиться в выводах, команда де ла Иглесиа сравнила результаты трех групп из Аргентины с данными, предоставленными 464 студентами из Сиэтла. Колебания в продолжительности сна в зависимости от фазы Луны совпадали.

- В совокупности эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что человеческий сон синхронизирован с лунными фазами независимо от этнического и социокультурного происхождения, а также от уровня урбанизации, — констатировали ученые.

Де ла Иглесиа добавил:

- Мы, люди, склонны полагать, что нам удалось каким-то образом контролировать природу, и использование искусственного света — прекрасный пример этого. Но оказывается, что есть силы природы, от которых мы не можем уйти.

Дерк-Ян Дейк, профессор сна и физиологии и директор исследовательского центра сна в Университете Суррея, отметил, что исследователи не рассматривали внутренние факторы, такие как циркадные часы, которые могут влиять на режим сна, сообщает The Guardian. По мнению сотрудника Суррейского исследовательского центра Сиро Делла Моники, исследование де ла Иглесиаса интересно, но не предоставляет шанса установить четкую причинно-следственную связь.

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