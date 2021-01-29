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«Два года пытаюсь дозвониться до службы отлова»: сыктывкарец не может спать из-за лая бездомных собак

«Два года пытаюсь дозвониться до службы отлова»: сыктывкарец не может спать из-за лая бездомных собак

29 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца / Дом, у которого живут бездомные собаки
Мужчина начал задумываться об обращении в суд

Сыктывкарец на протяжении двух лет обращается в редакцию портала PG11.ru с жалобой на то, что не может спать из-за лая бездомных собак. На протяжении всего этого времени мужчина пытался дозвониться до службы отлова, но безрезультатно. Мы попытались разобраться в ситуации. 

Как рассказал горожанин, покоя ему не дают собаки, которые живут у деревянного дома по адресу: Национальная, 27. 

— Хозяев у них нет, а служба по отлову не исполняет свои обязательства. Два года звоним из-за собак, которые лают бесконечно, круглосуточно. А они либо не берут трубку, либо сбрасывают звонок. Если не примут меры, я обращусь в суд. Сколько можно терпеть? Спать невозможно и неважно, с какой смены ты пришел! Отравить — посадят!

Мы попытались дозвониться до диспетчерской, чтобы выяснить, почему на протяжении такого времени заявку сыктывкаркца так никто и не принял. Трубку подняли не с первого раза, однако поговорить с диспетчером все-таки удалось. В службе отлова сообщили, что их номер работает, заявки исправно принимаются:

— Даже если трубку не поднимаем, это значит, что в этот момент мы принимаем другую заявку, обрабатываем ее. Нужно просто перезвонить попозже.

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Если вас беспокоят безомные животные, обратитесь по телефону службы отлова: 29-74-82. 

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Животные

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