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Как подать обращение в Европейский суд по правам человека: инструкция от сыктывкарского юриста

Как подать обращение в Европейский суд по правам человека: инструкция от сыктывкарского юриста

29 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: pixabay.com
У заявления ограниченные сроки рассмотрения

Некоторые люди, которых задерживают на митингах и акциях протеста, считают, что их права были нарушены. Если же они остаются недовольны решениями всех российских судов по поводу задержания и штрафов, остается только один путь - обратиться в Европейский суд по правам человека, который стоит выше, чем судебная система России. Портал PG11.ru попросил юриста Дарью Полянскую рассказать, как это сделать.

Как отметила юрист, предметом жалобы могут быть права и свободы, которые гарантирует Конвенция о защите прав человека и основных свобод и/или ее протоколы, которые ратифицировала (утвердила) страна-участник Конвенции.

- В частности в ситуации с митингами, если граждане полагают, что их права были нарушены, отсылка в обращении будет на нарушения статей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 11 (право на свободу собраний) и другие положени Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - рассказала Дарья Полянская.

Юрист заявила, что для того, чтобы подать жалобу, нужно исчерпать все внутригосударственные средства защиты, то есть обратиться во все предусмотренные законом судебные инстанции. 

Согласно статье 34 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения со стороны государств — участников Конвенции.

Чтобы правильно заполнить иск, Дарья советует обратиться к юристу-международнику. А отправлять его лучше всего международным почтовым отправлением:

- У каждого суда есть свой срок на принятие и рассмотрение. Если он опоздает, его решение можно обжаловать. Именно поэтому для подачи иска надежнее всего использовать почту с отслеживанием - так можно зафиксировать дату получения судом жалобы, - рассказала юрист. 

Правила отправки международной почты есть в любом почтовом отделении. Обращение следует посылать по адресу Европейского суда по правам человека: 

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

- Можно обратиться к опыту других заявителей и просмотреть в интернете материалы громких дел, таких как «Котлярский и другие против России», «Майзульс и другие против России» и тому подобные, - заключила Дарья.

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Закон

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