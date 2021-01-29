Какого возраста должен быть щенок: эксперт назвал лучшее время для покупки питомца

Покупать щенка лучше в возрасте трех месяцев, поскольку к этому времени ему сделаны необходимые прививки, он уже отлучен от материнского молока и может хорошо адаптироваться к новым семье и дому, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

- Я бы не рекомендовал брать щенка раньше, чем ему исполнится три месяца. К этому возрасту он становится достаточно гибок и сможет хорошо приспособиться к новым условиям, – сказал кинолог.

Он пояснил, что к этому моменту щенку должна быть сделана первая вакцинация в возрасте восьми недель и ревакцинация на 12-й неделе, хотя многие заводчики продают собак только с одной прививкой в возрасте от полутора-двух месяцев. «Но не стоит так рано отлучать щенка от матери», - сказал Голубев.

Из-за ранней отлучки от матери у щенка в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками и поведении, которые будут сопровождать животное всю жизнь. Дело в том, пояснил эксперт, что хотя в возрасте 35-40 дней щенок может питаться самостоятельно, он должен постепенно привыкать к взрослой пище, и не нужно ускорять этот процесс.

- Когда щенок питается материнским молоком, формируется иммунная система, которая защищает собаку особенно в первые месяцы жизни. Кроме того, в этот же период начинается очень важный этап социализации, который невозможен без взаимодействия со своими братьями, сестрами и общения с матерью. Благодаря этому он учится общаться с другими сородичами, выстраивая свою схему взаимодействия. В этот период происходит формирование будущего темперамента, основы личности и поведения собаки, - пояснил Голубев.

В то же время кинолог отметил, что эти советы распространяются на непрофессионалов. Профессиональные же заводчики, наоборот, берут щенка как можно раньше, поскольку знают, как правильно ухаживать и воспитывать собаку с малого возраста.

Первые месяцы жизни в новом доме

- К щенкам не прилагается инструкций, вам придется учиться жить вместе с собакой, - сказал эксперт.

Первым делом, как только щенок оказался в доме, Голубев советует дать тому возможность исследовать квартиру. После этого необходимо показать щенку место, где он сможет отдыхать. Требуется заранее определиться с правилами: можно ли собаке спать на хозяйской кровати и другими необходимыми запретами

- Щенки очень любопытны, поэтому вам следует исключить потенциальные опасности в доме: уберите провода и бьющиеся предметы, ограничьте выход на балкон, - советует эксперт.

После того как щенок исследовал дом, ему можно предложить знакомый корм и воду. Кинолог советует по возможности первое время не менять питание, а новый корм вводить постепенно, отслеживая любые нежелательные реакции в виде нарушения стула или аллергии.

Также Голубев предостерегает от того, чтобы оставлять щенка одного дома надолго.

- Заранее приучайте его к разлуке, оставляя его одного в соседней комнате, сначала на 15, затем на 30 минут, постепенно увеличивая время. Так вы позволите ему адаптироваться, - рассказал кинолог.

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