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Врач назвал главную ошибку переболевших коронавирусом

Врач назвал главную ошибку переболевших коронавирусом

28 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Getty Images
Время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии

Перенесшим коронавирусную инфекцию людям стоит повременить с интенсивными спортивными тренировками, чтобы не получить осложнений. Такой совет дал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Илья Кукин, пишут Известия.

По его словам, одна из серьезных ошибок состоит в попытке любителей фитнеса вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие люди перегружают свой организм.

- После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок, — пояснил специалист.

Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов.

- В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей — например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Всё это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения, — отметил врач.

Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно.

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